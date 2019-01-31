İSG Alanında Bakanlık Ve Gaün Arasında Önemli Adım

Ziyaret kapsamında, GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında yürütülen "İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma" Avrupa BirliğiProjesi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ziyarette, Gaziantep Üniversitesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları için İşbirliği Protokolü ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler oldu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerde Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezleri'nin kurulması gerekliliğini vurgularken, İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Gür, "Yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarında hekimlerin 'Ne iş yapıyorsun?' sorusunu sorarak, meslek hastalıklarına karşı hassasiyetin oluşması gerekliliğini, Gaziantep Üniversitesi olarak zamanın en önemli değer olduğu bilinci ile profesyonel bir anlayışla çalıştıklarını, bu kapsamda gereken tüm desteğin kurum olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde verileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Stratejik Ortaklık Projeleri 2017 teklif çağrısı döneminde kabul edilen proje aynı zamanda aynı yıl kabul edilen ve İSG alanında yürütülen tek proje olma özelliğini taşıyor. Bu proje yoluyla her iki kurum arasında ilişkilerin sıklaştığına değinen proje ekibi, projenin gerek basın organlarından, gerek özel sektörden gerekse kamu sektöründen büyük ilgi gördüğünü ifade ettiler.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Güven, Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir ve Şehnaz Sakıcı'nın oluşturduğu proje ekibi, yapılan toplantıdayürütmekte oldukları proje ve aşamaları hakkında açıklamalardabulundu.Strateji, Tanıtım ve Organizasyon Daire Başkanı Ergün Can ise proje ekibinin azimli, ne yapacağını bilen, profesyonel bir ekip olduğunu ve aynı ekiple farklı projelerde karşılaşmak istediğini söyledi. Can, "Bakanlığımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülecek İSG alanında yeni bir hibe programı duyurusunu da bu toplantıda dile getirmiş olduk. Maden sektörü ve bu sektör dışında kalan tehlikeli sektörlere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirmesi amacını taşıyan bu hibeye Gaziantep'in ilgi göstereceğini umuyorum"dedi.

Ziyaret sonrasında kurumlar gelecekte yapacakları işbirlikleri için planlamalarda bulundu.