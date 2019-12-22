İSG'de kapasite artırma çalışmaları - Son Dakika
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İSG'de kapasite artırma çalışmaları

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) kapasite artırma çalışmaları kapsamında check-in kontuvar alanına bir yenisi ekleniyor.

İSG'de kapasite artırma çalışmaları, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) kapasite artırma çalışmaları kapsamında check-in kontuvar alanına bir yenisi ekleniyor.

İSG'de kapasite artırımı çalışmaları kapsamında yeni pist yapımı devam ederken terminal binası içerisinde de genişleme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yeni check-in kontuvar inşaatına başlandı. A kontuvarının yanına yapılan yeni alanın nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine girmesi planlanıyor.

Çalışmayla yolcuların check-in işlemlerinin hızlandırılmasının yanı sıra kapasitenin de artırılması öngörülüyor.

İnşaat için yeme-içme ve bilet satış noktalarının bir bölümü havalimanındaki başka noktalara kaydırıldı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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