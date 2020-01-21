Abdi İbrahim Otsuka ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan "Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni" sergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) izlenime sunuldu.

İç Hatlar giden yolcu katındaki serginin açılışına, İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Elif Ekin ve çok sayıda davetli katıldı.

Elkin, serginin, şizofreni hastalarının sesi olmak, bilinmeyenlerini daha iyi anlatmak için düzenlediklerini belirterek, "Beşinci yılında onuncu sergimiz bu ve Sabiha Gökçen Havalimanı bize bu mekanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Toplumsal sorumluluk konusunda bilinçli iki firmadan birinin ev sahipliliği yapmasından mutluyuz. Şizofreni hakkında bilinmeyen ve yanlış bilinen birçok konu var. Örneğin toplumun yüzde 10'u şizofreni bulaşıcı zannediyor. Halkı bilinçlendirmek, hastalara hak ettiği tedaviyi sağlamak için bu sergiyi açtık." diye konuştu.

Soysal ise "Birçok sosyal sorumluluk sergisine destek verdik, burada farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. 5 yılını dolduran bu sergiyle şizofreninin tüm tarihini anlatıyoruz. Ayrıca bu kabinde yolcularımız deneyimlerlerse şizofreni hastasının neler yaşadığını göreceklerdir." dedi.

Geçmişten bugüne, tarih boyunca şizofreni hastalarının yaşantılarına ayna tutan, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri, bilimin ve toplumun konuya yaklaşımlarını evrimler halinde gösteren, ilginç görsel ve canlandırmaların yer aldığı sergi, 8 Şubat'a kadar açık kalacak.