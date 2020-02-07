İSG'de ülkeye giren yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor - Son Dakika
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İSG'de ülkeye giren yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı ülkeye giren yolcular termal kamera taramasından geçiriliyor.

İSG'de ülkeye giren yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı ülkeye giren yolcular termal kamera taramasından geçiriliyor.

Havalimanındaki uygulama kapsamında pasaport geçişleri alanına ve transit geçiş noktalarına üç kamera kuruldu. Görevlilerin gözetiminde aralıksız çalışacak termal kameralarla ülkeye giren tüm yolcuların virüse karşı vücut ısısı taramasından geçirileceği belirtildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Doktoru Özlem Gündüz, yaptığı açıklamada, "Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünde 2 kamera, 1 tane de VIP'te olmak üzere toplam 3 kamera ile ateş taraması yapacağız. Biz termal kamerayla 38'in üzerinde ateş tespit ettiğimiz zaman önce o yolcuyu alacağız, yolcunun hasta olduğunu öngörerek ona da maskesini takarak sorgulamasını yapacağız. Eğer gerçekten şüpheleniyorsak izole odamıza alıp olası vaka olduğunu değerlendirdiğimizde yolcuyu 112 vasıtasıyla referans hastaneye göndereceğiz." dedi.

Uçakta olası vaka durumlarına da müdahale ettiklerini dile getiren Gündüz, "Uçaktan olası bir vaka bildiriliyor, epidemiyolojik ülkeden geliş hikayesi de varsa biz bütün koruyucularımızı içinde barındıran koruyucu çantamızla birlikte uçağın kapısına yer hizmetleri ekibiyle gidiyoruz. Koruyucu olarak maskemiz, gözlüğümüz, eldivenimiz ve koruyucu kıyafetimiz var. Kapı açıldıktan sonra hasta yolcuya maskesini takıp kendimiz koruyucu donanımımızla, derecemizle ateşini tespit edip muayenesini yapıyoruz." diye konuştu.

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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