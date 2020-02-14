İSG'den "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSG'den '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı - Son Dakika

İSG'den "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)'nden "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımında bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)'nden "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımında bulundu.

İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) işbirliğiyle hazırlanan video paylaşıldı. İZEV gençleri ile birlikte hazırlanan paylaşımda gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıyor. İZEV'li gençlerin seslendirdiği 45 saniyelik videoda, "Sevgi yardım etmektir", sevgi dostluktur, sevmektir ve sevgi biziz, sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun" paylaşımları yapıldı.

İSG'den 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Sevgililer Günü, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:29 Kaynak: AA
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