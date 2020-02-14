Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)'nden "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımında bulundu.

İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) işbirliğiyle hazırlanan video paylaşıldı. İZEV gençleri ile birlikte hazırlanan paylaşımda gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıyor. İZEV'li gençlerin seslendirdiği 45 saniyelik videoda, "Sevgi yardım etmektir", sevgi dostluktur, sevmektir ve sevgi biziz, sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun" paylaşımları yapıldı.