İSG'den, havacılık sektörü çalışanlarına destek mesajı - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilenen havacılık sektörü çalışanları için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

İSG'nin videolu destek mesajında "#Covid-19 virüsüyle büyük bir mücadele içinde olduğumuz bugünlerde ülkemizdeki tüm havalimanlarında operasyonun kesintisiz sürmesini sağlayan ve büyük bir özveriyle çalışan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sivil havacılık personeline şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız!" ifadelerine yer verildi.