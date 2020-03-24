İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı - Son Dakika

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen havacılık sektöründe çalışanlar için sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), havacılık sektöründe çalışanlar için videolu destek mesajı yayınladı. İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#Covid-19 virüsüyle büyük bir mücadele içinde olduğumuz bugünlerde ülkemizdeki tüm havalimanlarında operasyonun kesintisiz sürmesini sağlayan ve büyük bir özveriyle çalışan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sivil havacılık personeline şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız!" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul