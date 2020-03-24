İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı - Son Dakika

İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı

6 saat önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen havacılık sektöründe çalışanlar için sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı, System.String[]
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen havacılık sektöründe çalışanlar için sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), havacılık sektöründe çalışanlar için videolu destek mesajı yayınladı. İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#Covid-19 virüsüyle büyük bir mücadele içinde olduğumuz bugünlerde ülkemizdeki tüm havalimanlarında operasyonun kesintisiz sürmesini sağlayan ve büyük bir özveriyle çalışan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sivil havacılık personeline şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız!" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:50 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
17:29
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki         
17:13
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı         
15:44
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 04:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSG'den havacılık sektörüne destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]