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İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha...
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İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak"
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak" - İSTANBUL
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