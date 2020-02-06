İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İSG'den yapılan açıklamaya göre 'Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha... - Son Dakika

İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha...

6 saat önce

İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak"

İSG'den yapılan açıklamaya göre

İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak" - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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