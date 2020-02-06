İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak" - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı