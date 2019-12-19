İSG'nin 10. yılını dolduran çalışanlarına plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSG'nin 10. yılını dolduran çalışanlarına plaket - Son Dakika

İSG'nin 10. yılını dolduran çalışanlarına plaket

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10. yılını dolduran çalışanlar için tören düzenlendi.

İSG'nin 10. yılını dolduran çalışanlarına plaket, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10. yılını dolduran çalışanlar için tören düzenlendi.

İSG açıklamasına göre, havalimanındaki yiyecek, içecek şirketi LGM de dahil olmak üzere her iki kuruluşta 10. yılını dolduran çalışanlara plaket verildi.

43 personel plaketlerini İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ve İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan'ın elinden aldı.

Göral, "Çok başarılı bir yıl geçirdik, bu tüm çalışanlarımızın sayesinde oldu. Yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlıyor olacağız. Bu bizim Türkiye'de 2. Avrupa'da 12. havalimanı oluşumuzun rekorunu egale etmemiz anlamına geliyor. Bu sene çok farklı yeniliklerimiz oldu. İlk defa 6 farklı havayolu bizimle uçmaya başladı. Bir çok ödül ve sertifika aldık. Bunlardan en önemlisi "Dünyada Yılın Havalimanı" seçilmemiz oldu. Bunları hep birlikte başardık, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen, Hakan Arslan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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