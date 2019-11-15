İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, müşteri deneyimi ve memnuniyetlerinin ödüllendirildiği CX Awards 2019'da ödüle layık görüldü.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, İSG, havalimanını kullanan yolcuların seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla planladığı "Yolcusuna zaman kazandıran havalimanı" projeleriyle "İyi Fikir" ödülünün sahibi oldu.

İSG Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka, ödüle ilişkin "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda amacımız yolcularımızın operasyonel işlemler için harcadıkları zamanı minimuma indirerek, kendi konforları için harcadıkları süreyi artırmak. Bu yüzden son bir yıldır arka arkaya teknolojik adımlar attık." ifadelerini kullandı.