İSG sınav sonuçları açıklandı
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mayıs
'ta uygulanan 2019-İSG 1. Dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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