İSG Teknik Hizmetler Direktörü Albayrak, vekaleten CEO'luğa atandı

Malaysia Airports, Ersel Göral'ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin CEO'luğu görevine 27 Nisan'dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak'ın vekaleten atandığını duyurdu. Berk Albayrak, CEO'luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü göreviyle birlikte yürütecek.

Malaysia Airports Grup CEO'su Dato' Mohd Shukrie Mohd Salleh, görevden ayrılan Ersel Göral'ın son 3,5 yıldır CEO olarak İSG'nin kaydettiği ilerlemenin ve büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, "Yönetim kurulu ve şirket yönetimi olarak çalışmaları ve liderliği için içtenlikle teşekkür ediyor, kendisine gelecekteki girişimlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

CEO'luk görevini vekaleten yürütecek olan Berk Albayrak, İSG'de 11 yıldır çeşitli kademelerde görev aldı. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak'ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye'de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu'nda proje müdür yardımcılığı sayılabilir.

Malaysia Airports Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Havacılık sektörü Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmeyi sürdürürken Malaysia Airports Group, işlettiği tüm havalimanlarının güvenliğini, istikrarını ve hayatta kalmasını sağlamaya odaklanıyor. Grup, toparlanmanın faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olduğunu görüyor ve İSG'nin bu zor zamanlarda ve ileride işin ve büyümenin sürdürülebilirliği için yeni fikirleri ve fırsatları değerlendirebileceği bir konumda bulunduğuna inanıyor."