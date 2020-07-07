İSG, tünel çalışması için yolcularını uyardı - Son Dakika

İSG, tünel çalışması için yolcularını uyardı
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, Tuzla-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tüneldeki bakım çalışmaları sebebi ile yolcularına alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, Tuzla-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tüneldeki bakım çalışmaları sebebi ile yolcularına alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Tuzla-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan ve vatandaşların D-100 Karayolu ile sahil yolundan Sabiha Gökçen Havalimanına giderken kullandığı tünel, güçlendirme ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Söz konusu çalışmalar ile ilgili yolcularına sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulunan İSG, "Değerli misafirlerimiz, Tuzla-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerinde yer alan tünel, bakım sebebi ile havalimanı yönünde trafiğe kapatılmıştır. Bu yolu kullanan yolcularımızın havalimanına ulaşım için alternatif yolları tercih etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verdi. Çalışmanın yaklaşık 1 ay devam etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:43 Kaynak: DHA
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