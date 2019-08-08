İSG'yi ilk 7 ayda 20 milyon 80 bin yolcu kullandı
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (İSG), bu yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu kullandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: AA
Uluslararası Havalimanı'nı (İSG), bu yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu kullandı.
İSG' den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçiş yaptı. Bu süreçte dış hat yolcu sayısı 7 milyon 713 bin, iç hat yolcusu ise 12 milyon 366 bin olarak gerçekleşti.
Öte yandan ocak-temmuz döneminde iç hatlarda toplam 76 bin 395 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, dış hatlarda ise 54 bin 47 uçak iniş ve kalkış yapıldı. Toplam uçak sayısı ilk 7 ayda 130 bin 442 oldu.
Bu arada, temmuz ayında dış hatlar yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik büyüme ile 1 milyon 366 bin olarak gerçekleşti. İSG'nin dış hatlarındaki büyümenin temmuz ayında da devam ettiği kaydedildi.
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