İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika

İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 10'a yükseldi.

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eriha, Ramallah, Cenin ve El-Halil kentlerinde birer, Selfit kentinde 2, Nablus kentinde 4 olmak üzere bugün toplam 10 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de şehit düşen Filistinlilerden birinin, El-Halil kentinin güneyindeki Er-Riyhiyye köyünde Yahudi yerleşimciler tarafından gerçek mermiyle başından vurulduğu kaydedildi.

Haberde, yaralı Filistinlinin kaldırıldığı Yatta Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı özel operasyon odası kurdu

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde olayları tırmandırması dolayısıyla sahadaki sağlık durumunu izlemek için özel bir operasyon odası oluşturulduğunu duyurdu.

Keyle, devlet ve özel tüm hastanelerde hazırlıkların artırıldığını ve kapıların tüm yaralılara açıldığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün 7 Filistinlinin şehit olduğu belirtilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilerde 37 Filistinlinin İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle, 31 Filistinlinin de plastik mermilerle yaralandığı ifade edilmişti.

Batı Şeria'da 10 Mayıs'tan bu yana şehit edilen Filistinlilerin toplam sayısı 14'e yükseldi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.