İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesinin Pakistan'dan gelen bir Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesinin Pakistan'dan gelen bir Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Selfit Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazılı açıklamada, Karavet Beni Hassan sakini bir Filistinlide Pakistan'dan dönüşünde Kovid-19 görüldüğünü belirterek, beldenin, söz konusu şahısla etkileşime geçenler tespit edilinceye kadar giriş ve çıkışlara kapatıldığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de yazılı açıklamasında, Pakistan'dan gelen Filistinlide virüse rastlanmasıyla beraber işgal altındaki Batı Şeria'da vaka sayısının 48'e yükseldiğini aktarmıştı.

Filistin'deki Kovid-19 önlemleri

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Filistin Yönetimi ile koordineli bir şekilde Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise çarşamba akşamı, Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Batı Şeria, Pakistan, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32 Kaynak: AA

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