İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü

08.05.2022 23:40
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Tuku (Teqoa) yerleşim biriminde bir Filistinli, bıçak taşıdığı gerekçesiyle ateş açılarak öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Tuku (Teqoa) yerleşim biriminde bir Filistinli, bıçak taşıdığı gerekçesiyle ateş açılarak öldürüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tuku'da bir güvenlik hadisesi yaşandığı ihbarının alınmasının ardından bir Filistinlinin bıçakla bölgeye girdiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinlinin bölgedeki İsrailli yerleşimci tarafından silahla vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail güçlerinin bölgede güvenlik taraması başlattığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Mutesim Muhammed Talib Ataullah isimli 17 yaşındaki Filistinlinin, Tuku yerleşim biriminde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ataullah'ın Beytüllahim'e bağlı Harmele beldesi sakinlerinden olduğu ifade edildi.

Akşam saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Böylece bugün Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü - Son Dakika
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