İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı

11.10.2022 15:57
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri yakınında açılan ateşte bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri yakınında açılan ateşte bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri yakınında silahlı bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.

İbranice yayın yapan Kanal12'nin haberinde de "Shavei Shomron" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu veya polisinden konuya ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Bu yıl başından itibaren, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirmiş olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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