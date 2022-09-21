Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıyla Nablus'taki gerilim yatıştı - Son Dakika
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Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıyla Nablus'taki gerilim yatıştı

21.09.2022 13:46
Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıyla Nablus'taki gerilim yatıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli silahlı grupların oluşturduğu Direniş Hareketleri Koordinasyon Komitesi, Nablus kentindeki gerilimin sona ermesi için Filistinli gruplar arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli silahlı grupların oluşturduğu Direniş Hareketleri Koordinasyon Komitesi, Nablus kentindeki gerilimin sona ermesi için Filistinli gruplar arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Direniş Hareketleri Koordinasyon Komitesinin Nablus Koordinatörü Nasr Ebu Ceyş, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin 19 Eylül'de Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" mensubu bir kişiyi tutuklanması üzerine kentte yaşanan gerilimle ilgili AA muhabirine konuştu.

Uzlaşı sağlanması için Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı grupların temsilcileri, güvenlik birimlerinin liderleri, Nablus Valisi İbrahim Ramazan ve şehrin ileri gelenlerinin bir araya geldiklerini kaydeden Ceyş, "Şehirdeki gergin durum, tüm tarafların mutabakatı ve uzlaşısıyla sona erdi." dedi.

Filistinli yetkili, mutabakat kapsamında varılan maddeleri, "tutuklu (Hamas mensubu) Musab Iştiyye'nin dava dosyasının tatmin edici bir şekilde sonlandırılması için çalışılması, Iştiyye'nin ziyareti için Nablus kentindeki kurum ve kişilerden oluşan bir komite oluşturularak tutukluluk halinin gözlenmesi ve serbest bırakılması için bir zaman sınırı belirlenmesi" şeklinde sıraladı.

Ceyş, mutabakat kapsamında, "İsrail işgal güçleri tarafından aranan kişilerin, (Filistin güvenlik birimleri tarafından) bu nedenle kovuşturulmaması, bu kişilerin sadece 'ulusal meseleler' kapsamında ele alınmasına karar verildiğini" belirtti.

Ceyş, anlaşmanın aynı zamanda, özel mülke saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklananlar dışında, son olaylarla bağlantılı olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını içerdiğini kaydetti.

Nablus'taki olaylar

Filistin güvenlik birimlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Hamas'a mensup Musab İştiyye'yi (30) tutuklaması kentte olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail güçleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarına mensup olduğu bilinen İştiyye hakkında bu yılın başından beri "İsrailli bir yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırı düzenlemek" suçlamasıyla kovuşturma yürütüyordu.

Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin Iştiyye'yi tutuklamasının ardından Filistinliler Nablus'ta yolları keserek Şehitler Meydanı'nda lastik yaktı. Göstericilerin taşlarla ve barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırdığı olaylarda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistin güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinde yaralanan 53 yaşındaki Filistinli Firas Yaiş'in dün hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.???????

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıyla Nablus'taki gerilim yatıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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