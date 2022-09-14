İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 İsrail askeri öldü - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 İsrail askeri öldü

14.09.2022 09:40
İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 İsrail askeri öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerle girilen çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerle girilen çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gece yarısı, Cenin kentine bağlı el-Cilme kontrol noktası yakınlarındaki sınır bölgesinde, Filistinli saldırganlarla çıkan çatışma sonucu bir İsrail askeri hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusu, bu gece Batı Şeria'da aynı bölgede İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail askerlerinin gözaltına almak istediği 2 Filistinlinin askerlere ateş açtıkları iddia edilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 İsrail askeri öldü - Son Dakika
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