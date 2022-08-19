Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

19.08.2022 19:02
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Salah Tevfik Savafita için cenaze töreni düzenlendi.

Beldedeki devlet hastanesinden alınan Savafita'nın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla ailesinin evine taşındı. Cenazenin taşınması sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Cenaze namazının ardından Savafita'nın naaşı kabristana defnedildi.

İsrail askerleri, bugün Tubas ve Tamun beldelerine baskın düzenlemişti. Baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Tubas'a düzenlediği baskında gerçek mermiyle başından vurulan 58 yaşındaki Salah Tevfik Savafita hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

YORUMLAR
500
Filistinli Abide, Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor Filistinli Abide, Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement