Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

23.08.2022 12:41
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Muhammed el-Arayişi için cenaze töreni düzenlendi.

Kentteki "Rafidiya" devlet hastanesinden alınan Arayişi'nin naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla ailesinin evine taşındı. Cenazenin taşınması sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Cenaze namazının ardından Arayişi'nin naaşı kabristana defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında, 3 kişinin öldürüldüğünü, Arayişi dahil 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da öldürülen 3 Filistinli arasında, İsrail tarafından hakkında yakalama kararı olan İbrahim en-Nablusi'nin de bulunduğu ifade edilmişti. Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" suçlaması ileri sürülmüştü.

Nablusi'nin öldürülmesi sonrası Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İsrail karşıtı protestolar çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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