Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, birini yaraladı - Son Dakika

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