Filistin Esirler Kulübünden daha önce yapılan bir açıklamada, "İsrail'in son yıllardaki kasıtlı tıbbi ihmal politikası, bir grup hasta mahkumun ölümünün ana nedeni olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Ebu Mehamid'in cenaze töreni sırasında yüzleri peçelerle kapalı bir grup silahlı Filistinli İsrail'e olan öfkelerini havaya ateş açarak ifade etti. Ebu Mehamid'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: AA

Musa Harun, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail hapishanesindeki tıbbi ihmal sonucu ölen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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