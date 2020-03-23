İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu

6 saat önce

Filistin hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan ettiği sokağa çıkma yasağı işgal altındaki Batı Şeria'da hayatı durma noktasına getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu, System.String[]

Filistin hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan ettiği sokağa çıkma yasağı işgal altındaki Batı Şeria'da hayatı durma noktasına getirdi.

Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Gassan Nemr, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin güvenlik güçlerinin dün akşam başlayan sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere Batı Şeria'daki tüm kent ve beldelerin giriş-çıkışlarına konuşlandığını belirtti.

Yasağa genel olarak uyulduğunu ve Batı Şeria'da hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Nemr, söz konusu uygulamanın virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Cadde ve meydanlar boşaldı

Filistin Yönetimi'nin idari başkenti konumundaki Ramallah'ta bakanlıkların çoğu kapatılırken, güvenlik güçlerinin konuşlandığı kentin cadde ve meydanları da tamamen boşaldı.

Öte yandan Filistin güvenlik güçleri, Batı Şeria'daki birçok kentin giriş ve çıkışlarına beton bariyerlerle askeri kontrol noktaları kurdu, şehirler arası trafik kısıtlandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 2'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere 59 Filistinlinin Kovid-19'a yakalandığını, bunlardan 17'sinin iyileştiğini bildirmişti.

Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:58 Kaynak: AA

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