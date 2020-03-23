İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM - Son Dakika

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İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM
6 saat önce
Kontrol noktalarından detaylar Boş sokak detayları İşgal altındaki Batı Şeria'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem alınmasının ardından, Beytullahim kentindeki caddelerde kontrol noktası kuran güvenlik güçleri, sokağa...
Kontrol noktalarından detaylar
Boş sokak detayları İşgal altındaki Batı Şeria'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem alınmasının ardından, Beytullahim kentindeki caddelerde kontrol noktası kuran güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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