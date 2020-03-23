İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM - Son Dakika

Kontrol noktalarından detaylar

Boş sokak detayları İşgal altındaki Batı Şeria'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem alınmasının ardından, Beytullahim kentindeki caddelerde kontrol noktası kuran güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşları uyardı.