Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesinden Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başvurusu - Son Dakika
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Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesinden Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başvurusu

20.09.2022 16:05
Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesinden Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başvurusu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 ay önce öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ailesi ve avukatları, Filistinli gazetecinin "öldürülmesinde sorumluluğu bulunanlara karşı soruşturma açması için" Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 ay önce öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ailesi ve avukatları, Filistinli gazetecinin "öldürülmesinde sorumluluğu bulunanlara karşı soruşturma açması için" Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Şirin Ebu Akile'nin aile üyeleri, Filistin Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun (IFJ) da katılımıyla, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'ye şikayet dilekçesi sundu.

Ebu Akile ailesi, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'ye, Şirin Ebu Akile'nin "İsrail tarafından öldürülmesini soruşturması için resmi olarak şikayet dilekçesi sunduklarını" belirtti.

Aile, Ebu Akile'nin öldürüldüğü ve yanında bulunan meslektaşı Ali es-Sumudi'nin yaralandığı olaya ilişkin görüntü ve balistik incelemelerin, "basın mensubu oldukları bariz şekilde tanımlanabilmesine rağmen açıkça hedef alındığına işaret ettiğini" vurguladı.

Açıklamada, "Ölümcül silah ateşinin kaynağının zırhlı araçtaki (İsrail ordusuna bağlı) bir nişancı olduğunu kesin olarak söylüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'ye de çağrı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirin'in öldürülmesinin üzerinden 4 ay geçti. Ailemiz adalet için bir gün daha beklememeli. Bu nedenle, ABD'ye yönelik soruşturma talebimizin yanı sıra UCM'ye de soruşturma çağrısı yapıyoruz. İsrailli savaş suçlularının kendi suçlarını soruşturmayacağı muhakkaktır. ABD'nin hala soruşturma açma ve kendi vatandaşlarından biri için anlamlı bir şekilde harekete geçme yükümlülüğü devam ediyor. Ancak bir ülkenin kendi vatandaşını koruyamadığı durumda onları korumak uluslararası toplumun görevidir."

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, ABD vatandaşlığı da bulunan gazeteci Ebu Akile'nin, "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesinden Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başvurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesinden Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başvurusu - Son Dakika
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