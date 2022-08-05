Batı Şeria'da İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "saldırganlığını" kınayan gösteriler yapıldı.
Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ve Fatih Hareketinin çağrısıyla, Ramallah kentinin farklı noktalarında toplanan Filistinliler Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi.
Ramallah'ın merkezi, kuzey ve güney bölgelerinde düzenlenen gösterilerde onlarca Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanarak, İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.
İsrail bombardımanını kınayan pankartlar açan Filistinliler, Gazze halkıyla dayanışma pankartları taşıyarak sloganlar attı.
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