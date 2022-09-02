İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerini yaralayan Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde bir İsrail askerini bıçakla yaralayan Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, el-Halil kentindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Kiryat Arba" yakınlarında bıçaklı bir saldırı yaşandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) aktardığı haberde ise, bir Filistinlinin bir İsrail askerini boynundan bıçakladığı ve askerin hafif ila orta dereceli yaralandığı belirtildi.
Haberde, olay yerinde bulunan askerlerin saldırgana ateş açtığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, askerlerin ateş açtığı saldırganın hayatını kaybettiğini aktardı.
İsrail ordusunun açıklamasında olaya ve saldırganın kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
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