İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) aktardığı haberde ise, bir Filistinlinin bir İsrail askerini boynundan bıçakladığı ve askerin hafif ila orta dereceli yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, el-Halil kentindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Kiryat Arba" yakınlarında bıçaklı bir saldırı yaşandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerini yaralayan Filistinli öldürüldü - Son Dakika

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