Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı

04.09.2022 14:36
Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir otobüse açılan ateş sonucu 6'sı asker, 7 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir otobüse açılan ateş sonucu 6'sı asker, 7 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde Ürdün Vadisi bölgesinde hareket halindeki bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir askerin ağır, 5 asker ve bir sivilin hafif yaralandığı kaydedildi.

Olay yerinde geniş çaplı arama başlatıldığı aktarılan açıklamada, Filistinli olduğu vurgulanan şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, İsrail iç güvenlik servisi "Şabak"a teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ilk yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yaralılardan 2'sinin helikopterle hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Filistin tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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