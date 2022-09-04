Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı

04.09.2022 23:57

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir otobüse açılan ateş sonucu 6'sı asker, 7 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir otobüse açılan ateş sonucu 6'sı asker, 7 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde Ürdün Vadisi bölgesinde hareket halindeki bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir askerin ağır, 5 asker ve bir sivilin hafif yaralandığı kaydedildi.

Olay yerinde geniş çaplı arama başlatıldığı aktarılan açıklamada, Filistinli olduğu vurgulanan şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, İsrail iç güvenlik servisi "Şabak"a teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ilk yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yaralılardan 2'sinin helikopterle hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Filistin tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
İsrail hapishanesindeki tıbbi ihmal sonucu ölen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı İsrail hapishanesindeki tıbbi ihmal sonucu ölen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 23:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement