Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı

28.09.2022 18:06
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin, İsrail askerlerinin koruması altında Nablus'un güneyindeki Madama köyünde bir eve taş ve sopalarla saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında yerleşimciler ile Filistinliler arasında olayların çıkması üzerine İsrail askerlerin Yahudi yerleşimcileri korumak için müdahale ettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da ekiplerinin yaralanan ve gazdan etkilenen toplam 21 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında yerleşimcilerin darbetmesi sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı, 13 kişinin de İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'da "yerleşimci terörü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

YORUMLAR
500
Cenin'deki Çatışmalarda Üç Kişi Öldürüldü, 10 Kişi Yaralandı Cenin'deki Çatışmalarda Üç Kişi Öldürüldü, 10 Kişi Yaralandı Batı Şeria'da 4 Filistinlinin öldürülmesine tepkiler Batı Şeria'da 4 Filistinlinin öldürülmesine tepkiler İsrail güçleri operasyon sırasında Cenin'de öldürdükleri Filistinlinin görüntüsünü yayınladı İsrail güçleri operasyon sırasında Cenin'de öldürdükleri Filistinlinin görüntüsünü yayınladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:39:33. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement