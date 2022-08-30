İsrail 'in Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, Nablus kentine izinsiz giren bir grup İsraillinin bölgedeki bazı kişiler tarafından üzerine ateş açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika

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