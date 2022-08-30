Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı

30.08.2022 12:06
Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Yahudi yerleşimci gruptan ikisinin Yusuf Makamı olarak bilinen yere izinsiz girmeye çalışmaları sırasında açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Yahudi yerleşimci gruptan ikisinin Yusuf Makamı olarak bilinen yere izinsiz girmeye çalışmaları sırasında açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, Nablus kentine izinsiz giren bir grup İsraillinin bölgedeki bazı kişiler tarafından üzerine ateş açıldığı kaydedildi.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerden ikisinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kudüs'te ve Modi'in Ilit Yahudi yerleşim biriminde kalan yerleşimci grubun, Nablus'taki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere girmeye çalıştığına dikkati çekildi.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin arabalarını ateşe verirken yerleşimcilerin yakın bir alanda saklandığı ifade edildi.

Aralarından iki kişi yaralanınca yardım için İsrail ordusunu aradıkları aktarıldı.

Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçleri tarafından bölgeden çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Bölgeye giriş yapmaya çalışan yerleşimcilerden bazılarının Filistin Yönetimi bölgelerine yasa dışı yollardan girmeleri hakkında soruşturma altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, ultra-Ortodoks Haredi Yahudilerinin genellikle Batı Şeria'ya izinsiz girmeye çalıştığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika

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