Filistin 12. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Filistin Uluslararası Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Filistin Kültür Bakanlığınca düzenlenen ve yaklaşık 350 yayınevinin katıldığı fuarın teması bu yıl "Filistin vatan, Kudüs başkenttir" olarak belirlendi.

Fuara, Arap ülkelerinden yayınevleri ve yazarların yanı sıra Almanya, Fransa ve Yunanistan ile Türkiye'den Yunus Emre Enstitüsü katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün standında, Türkçe öğretim materyalleri ile Türk kültürü ve edebiyatına dair eserlere yer verildi.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın "Filistin'deki en büyük kültürel buluşma" özelliği taşıdığını ve "işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze, İsrail ve diasporada yaşayan Filistinlilerin de katılımıyla Filistin birliğinin somutlaşmış hali olduğunu" söyledi.

Filistin ve Arap edebiyatına dair seminerlerin ve şairlerin katılımıyla şiir akşamlarının düzenleneceği fuar 24 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.