İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'de toplu göç başladı - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra en stratejik kent olan Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından Hankendi kentinden büyük göç başladı. Yüzlerce Ermeni kenti terk ederken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında 42. güne girilirken, Azerbaycan ordusu tarihi bir zafer daha kazandı. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'de yüzlerce Ermeni kenti boşaltmaya başladı. Yüzlerce Ermeni araçlarına yükledikleri eşyalarla kenti terketmeye başlarken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

BİR ÇOK KENT İŞGALDEN KURTARILDI

Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köyleri Ermenistan birliklerinden temizlendi. Böylece 27 Eylül'den bu yana dört şehir ve 200'ü aşkın kasaba ve köy kurtarılmış oldu.