İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından, İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri, saldırganı yakalamak için farklı noktalara baskınlar düzenledi.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesinde 3, Et-Tur Mahallesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.

Cebel el-Mukebbir Mahallesinde bir anne ve oğlu gözaltına alınırken, İsrail güçlerinin bölgede arama yaptığı kaydedildi.

İsrail polisi, saldırının failinin yakalanmasına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrail polisi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.