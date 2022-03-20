İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı

20.03.2022 22:47
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından, İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından, İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri, saldırganı yakalamak için farklı noktalara baskınlar düzenledi.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesinde 3, Et-Tur Mahallesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.

Cebel el-Mukebbir Mahallesinde bir anne ve oğlu gözaltına alınırken, İsrail güçlerinin bölgede arama yaptığı kaydedildi.

İsrail polisi, saldırının failinin yakalanmasına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrail polisi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

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Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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