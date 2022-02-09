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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi

09.02.2022 23:03
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Levy Eshkol Caddesi'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Levy Eshkol Caddesi'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Levy Eshkol Caddesi'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendiği yönünde ihbar alındığı, polisin olay yerine intikal ettiği ve çevrede şüpheliyi arama çalışmalarına başlandığı aktarıldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada saldırının sebebine dair bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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