İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayından gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Filistin Kızılayı çalışanlarından Ata Cebr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca gönüllüye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.

Cebr, Kızılay çalışanları olarak öncelikle kendilerini sonra da aileleri ve taşıdıkları hastaları korumak amacıyla aşı olduklarını kaydetti.

Aşılama işlemi Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde gerçekleşti.