Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu

19.09.2022 14:52

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin gittiği okullarda İsrail'in müfredat dayatmasını protesto etmek için eğitime ara verildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin gittiği okullarda İsrail'in müfredat dayatmasını protesto etmek için eğitime ara verildi.

Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin eğitim aldığı okulların kapılarına "Filistin müfredatına evet, düzmece müfredata hayır!" yazılı dövizler asıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin Doğu Kudüs'teki ilköğretim okullarını kapsayan greve tüm Filistinli öğrencilerin velileri ve okulların uyması yönündeki çağrısına yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da yer aldığı Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin açıklamasında, uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Kudüs'teki okulları "ele geçirmesine" engel olması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Komitenin Doğu Kudüs'teki okullarda Filistin müfredatı dışında bir müfredatı kabul etmediği aktarıldı.

İsrail'in müfredat dayatmasına karşı Kudüs'teki Filistin okullarında eğitime ne kadar süreyle ara verildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Eğitim Bakanlığı iki okulun lisansını iptal etmişti

İsrail Eğitim Bakanlığı ağustos ayında Bakanlık tarafından basılan kitapların okutulmadığı gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Filistin okullarından El-İman ve İbrahim Koleji'nin lisanslarını iptal etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Filistin okullarında takip edilen öğretim programını kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:48 Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:52:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement