İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu - Son Dakika
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu

02.03.2022 20:56

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde aşırı görüşlü Yahudi yerleşimciler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dört Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarılmasına ilişkin kararı bozması üzerine protesto gösterisi gerçekleştirdi.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde aşırı görüşlü Yahudi yerleşimciler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dört Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarılmasına ilişkin kararı bozması üzerine protesto gösterisi gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail bayraklarıyla toplanan onlarca yasa dışı yerleşimci, evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin yakınındaki otoparkta bir araya geldi.

Göstericilere, İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir, İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Ariyeh King ve Belediye Meclis Üyesi Jonathan Yosef gibi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin sayısının artmasını savunan isimler katıldı.

Gösteri sırasında bölgede yaşayan Filistinliler ile yasa dışı yerleşimciler arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

İsrail polisi, akşam saatlerine doğru bölge sakini Filistinli Sau ailesinin evinde toplanan aktivistleri dışarı çıkartarak bölgeden uzaklaştırdı. İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, taraflar arasında geniş bir alana bariyer kurdu.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, yerleşimcilerin bölgeye gelerek gösteri yapmasını düdük çalarak protesto etti. Filistinliler, bölgede yatsı namazını cemaatle kılarak Filistin'in kurtuluşu için dua etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, dün Filistinli 4 ailenin temyiz başvurusunu kabul ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan ailenin evlerinden zorla çıkarılmalarına ilişkin kararı bozmuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi, yerleşimci grupların hedefinde

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'de çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilere 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önünü açmıştı.

Hak örgütlerine göre, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.

Yerleşimci gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları kararları aldırmıştı.

Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefinde.

Burada yaşayan Filistinlilerin tehcir edilme çabası, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında geniş tepkiyle karşılanmış, İsrail'in Gazze'ye askeri saldırısıyla sonuçlanmış ve dünyanın gündemine gelmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu

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İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 4 ailenin evlerinden çıkarılması kararını bozdu İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 4 ailenin evlerinden çıkarılması kararını bozdu

Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerden Şeyh Cerrah protestosu - Son Dakika


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