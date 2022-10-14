İşgal altındaki Filistin son 24 saatte İsrail'in şiddet dalgasına tanık oldu

Filistinliler son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında, İsrail ordusu, polisi ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddet dalgasının hedefi oldu.

AA muhabirinin, resmi açıklama ve görgü tanıklarının ifadelerinden derlediği bilgilere göre, İsrail işgali altındaki Filistin genelinde dünden bu yana onlarca Filistinli yaralanma, gözaltı ve mülklerine yönelik saldırılara maruz kalırken, Cenin kentinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun son dönemde başta Batı Şeria'nın Cenin kentinde olmak üzere düzenlediği baskın, kuşatma ve protestolara müdahalesi neticesinde gerçekleşen ölüm, yaralanma ve gözaltılar, Filistin sokağında gerginliği tırmandırdı.

Bu şiddet dalgasının fanatik Yahudilerin son günlerde art arda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların üzerine gelmesi de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki protestoları artırdı.

Bunun yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları ile onları koruyan İsrail askerlerinin tepkisiz kalması bölgede sık sık tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

Şiddet olaylarının zirveye çıkmasındaki en önemli kırılma noktalarından biri, İsrail ordusunun 8 Ekim'de bir İsrail askerinin öldürüldüğü Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nı 5 gün boyunca kuşatma altına alması oldu.

İsrail güçleri, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak kampa giriş-çıkışları kapatmış ve sık sık baskınlar düzenleyerek kamp sokaklarını savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampa ve çevresindeki mahallelere uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Başta Doğu Kudüs olmak üzere Filistin kentleri Şuafat ile dayanışma amacıyla grev ilan ederek özel ve kamu kuruluşlarını kapatırken, Filistinliler kitlesel gösteriler için sokaklara döküldü.

İsrail askerleri Cenin'de biri doktor 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında biri doktor 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık görevlisinin ölümüne ilişkin, "Doktor Abdullah el-Ahmed, bu sabah işgalci (İsrail) askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi önünde açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralanarak hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Baskında 6 Filistinli yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinliden ikisinin "İsrail askerlerine ateşli saldırıda rol alma", diğerinin ise "Hamas aktivisti" olma şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Nablus 3 gündür kuşatma altında

İsrail askerleri Şuafat Mülteci Kampı'nın ardından Batı Şeria'nın en büyük kentlerinden Nablus'u da kuşatma altına alarak giriş çıkışları büyük ölçüde sınırladı.

İsrail ordusu 11 Ekim'de bir İsrail askerinin silahlı saldırıda ölmesinin ardından Nablus'a uyguladığı ablukayı 3 gündür sürdürürken kent adeta açık cezaevine döndü.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Askerler, 100 binden fazla insanın yaşadığı Nablus'un giriş çıkışına bariyerler kurarak araç ve yaya giriş çıkışlarını yoğun kontrol altına alırken, binlerce Filistinli, saatler süren araç trafiği nedeniyle en temel ihtiyaçlarını karşılamaları için gereken hareket özgürlüğünü kaybetti.

Huvara ve Şeyh Cerrah'ta yerleşimci şiddeti

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik fanatik Yahudi yerleşimci şiddeti de hız kesmedi.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Huvara beldesinde İsrail askerlerinin koruması altında Filistinli esnafa saldırdı, iş yeri ve araçlarına zarar verdi.

Nablus'taki yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen fanatik Yahudiler, Filistinlilere taş ve sopalarla saldırırken, olay yerinde bulunan İsrail askerleri de silahlarını Filistinlilere doğrultarak onlara gaz bombası ile müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleşmesi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı "apartheid" uygulamalarının bir başka örneğini gözler önüne serdi.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi de bu gece fanatik Yahudi yerleşimcilerin hedefindeydi.

AA muhabirinin mahalle sakinlerinden aldığı bilgiye göre, gece vakti mahalleye gelen yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinli mahallelilere ve onlara ait ev ve araçlara saldırdı.

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fiziksel saldırı ve taşla yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Onlarca fanatik yerleşimcinin taşlı saldırısında çevredeki Filistinlilere ait araçların camları kırıldı.

Provokatif İsrailli siyasetçi yine devrede

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Yahudi üstünlükçü İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir de Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırıdan önce akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle mahalleye baskın düzenlemişti.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görüldü.

Doğu Kudüs'ün Silvan ve Şeyh Cerrah Mahalleleri'nde çok sayıda Filistinli aile, İsrail makamları tarafından Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

En az 20 gözaltı

Doğu Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda da en az 20 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ndeki olaylarda, 7 günlük bir bebek ile 6 ve 14 yaşlarında iki çocuğun göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Batı Kudüs'te ırkçı saldırı

Batı Kudüs'ün en işlek Yafa Caddesi'nde Filistinli bir genç, fanatik Yahudilerin ulu orta ırkçı saldırısına maruz kaldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, caddeden geçen Filistin gencin peşinden giderek etrafını saran bir grup fanatik Yahudi, genç adama Arap karşıtı ırkçı küfürler ederek sandalye ve yabancı cisimler attı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Bu arada İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, dün de "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, binden fazla yerleşimcinin sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini kaydetti. Fanatik Yahudilerin Aksa'ya üst üste dördüncü günde gerçekleştirdiği baskınlar gün boyu sürdü.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın çağrısında bulunmuştu.