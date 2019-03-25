İşgal Altındaki Golan Suriye'nin Asli Toprağıdır"
1 saat önce
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve İsrail'e ilhakını reddettiklerini belirtti.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali
el-Hekim, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın "Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Golan'ın Suriye
toprağı olduğunu ve İsrail'e ilhakını reddettiklerini belirtti.
Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve bu, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Trump'ın söz konusu kararına tepkisini dile getiren Iraklı Bakan, "Golan'ın ne gerekçeyle olursa olsun siyonistlere ilhakını kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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