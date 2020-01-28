Son Dakika › Dünya › İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor? - Son Dakika Dünya
İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?
6 saat önce
İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyunun tüm tepki ve hukuka aykırılığı uyarılarına rağmen işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak gördüklerini açıklamasının ardından gözler yeniden bu bölgeye çevrilmişti.
Trump bugün de İsrail- Filistin sorununu çözeceğini iddia ettiği 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:16
Son Dakika Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı