İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyunun tüm tepki ve hukuka aykırılığı uyarılarına rağmen işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak gördüklerini açıklamasının ardından gözler yeniden bu bölgeye çevrilmişti.



Trump bugün de İsrail- Filistin sorununu çözeceğini iddia ettiği 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor.