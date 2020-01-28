İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor? - Son Dakika Dünya

İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?

6 saat önce

İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?

İşgal altındaki Golan Tepeleri neden önemli? Nerede ve kimler yaşıyor?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyunun tüm tepki ve hukuka aykırılığı uyarılarına rağmen işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak gördüklerini açıklamasının ardından gözler yeniden bu bölgeye çevrilmişti.


Trump bugün de İsrail- Filistin sorununu çözeceğini iddia ettiği 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor.

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Golan Tepeleri, Donald Trump, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:16 
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