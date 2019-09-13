İşgal sırasında kaçan eski askerin Lübnan'a girişi protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 1982-2000 yıllarındaki işgal sırasında İsrail üzerinden ABD'ye kaçan eski askerin ülkeye girişi protesto edildi.

Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde toplanan eski tutuklular ve yakınları, İsrail'in ülkeyi işgal ettiği yıllarda Lübnan'ın güneyinde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu binlerce kişiyi alıkoyduğu tutuk evinde askeri yetkili olarak görev yapan Lübnanlı askerlerden Amir Fahuri'nin, 1998 yılında İsrail üzerinden kaçtığı ABD'den 21 yıl aradan sonra ülkeye giriş yapmasını protesto etti.

"İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etti.

Lübnan basını, birkaç gün önce Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelen Fahuri'nin, Lübnan güçleri tarafından gözaltına alındığı ve halen sorguda olduğunu yazmıştı.