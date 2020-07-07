İşgal tartışmalarına ' Bana mısın' demeyen uyku keyfi - Son Dakika

İşgal tartışmalarına ' Bana mısın' demeyen uyku keyfi

Herkes tartıştı o uyudu, işletme sahibinin tokatlarıyla uyanabildi

Konyaaltı Sahilinde belediye ekiplerinin işgal denetlemesi sırasında bir müşterinin tartışma anında uyuması dikkat çekti

Sandalyede uyuya kalan müşteri, eşyaların kaldırılacağı ikazı sonrası işletme sahibi tarafından uyandırılabildi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde işletmelerin yasal sınırlar dışarısına taşıdıkları öne sürülen masa, sandalye, şemsiye gibi eşyaları, belediye ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Tartışmalara neden olan olaylar anında işletmedeki bir müşterinin hiçbir şeye aldırış etmeden uyumaya devam etmesiyse dikkat çekti. Müşteri, işletme sahibi tarafından yanağına tokat atılarak uyandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Temmuz Cuma günü Konyaaltı Sahili'ndeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmuştu. İşletmelere verilen 3 gün sürenin ardından bugün zabıta ekipleri, polisle birlikte sahildeki işletmeleri denetlemeye geldi. Ekipler, yasal sınırları dışarısında olduğu öne sürülen masa, sandalye ve şemsiye gibi eşyaları kaldırmak istedi. Buna karşın işletme sahipleri ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tokatla uyanabildi

Gergin anların yaşandığı olaylar anında işletmenin eşyaları taşınırken sandalyede uyuyakalan bir müşterinin görüntüsü ise dikkat çekti. Çevredeki o kadar sese rağmen uzun süre uyanmayan müşteri, ekiplerin eşyaların taşınması yönündeki ikazın ardından işletme sahibi tarafından yanağından tokatlanarak uyandırılabildi.

Ardından eşyalar işletme personelleri tarafından bulundukları yerden işletme içerisine alındı.