İşgalci Can Dündar 148 bin lira ceza - Son Dakika

İşgalci Can Dündar 148 bin lira ceza

MUĞLA - MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın da Bodrum'daki villasında orman alanının işgal edildiği ve hazine arazisine usulsüzce çevirmekten 148 bin lira ecrimisil cezası yedi.

Can Dündar'ın Kumbahçe Mahallesinde bulunan lüks villanın 28 metrekaresinin Orman arazisi 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini tespit eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hemen harekete geçti. Arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucundan Can Dündar'a ait olan milyon dolarlık evinin bir kısmının devlet arazisine işkal ettiği ortaya çıktı. 1184 ada ve 4'üncü paftadanın dışına çıkarak devlet arazisinin üzerine villasını konduran Dündar çifti arazinin bir kısmını da havuzlu bahçe yaparak duvarla çevirdikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerin arından Can Dündar ve eşine 148 bin TL işgaliye, ecrimisil cezası kesti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman arazisini işgal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan konuya ilişkin Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de ellerine ulaşan resmi yazılar sonunda villayı denetleyeceği öğrenildi.