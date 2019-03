İşgalci Eylemleri Engelleyecek Yaptırımlar Uygulamalı"

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, Mescid-i Aksa'ya giden yolları ve caminin kapılarını kapatması karşısında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yenihayat, yaptığı açıklamada, İsrail son yüzyılda Filistin topraklarında haksız, hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına pervasızca devam ettiğini bildirdi.



İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı eylemlere değinen Yenihayat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yapılan uygulamalarla İsrail işgal devleti insanların özgürce ibadet etme haklarını nasıl hiçe saydığını ve kutsal mekanlara ne kadar saygısız olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. İsrail, Kudüs'te gerilimi tırmandıracak provokatif eylemlerine devam ederek Kudüs halkını tahrik etmektedir. Baskı ve şiddet uygulayarak bölgede tek hakim gücün kendileri olduğunu ve istedikleri zaman her türlü engellemeyi yapabileceklerini göstermek istemektedirler. İşgal güçleri takındığı saldırgan ve hukuk tanımaz tavrıyla bölgedeki tansiyonu sürekli arttırmaktadır. Bu topraklarda barış ve huzurun olması için İsrail zulmünün engellenmesi ve işgalin bir an önce sonlandırılması gerekmektedir."



İsrail'in cesaretini haksızlıklar karşısında tepkisiz davranan dünya kamuoyu ve İslam ülkelerinin sessizliğinden aldığını bildiren Yenihayat, yapılan zulme karşı harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye ve dünya kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Yenihayat, yapılması gerekenlerle ilgili şunları kaydetti:



"Türkiye hükümeti ve Türk halkı Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını her platformda daha yüksek sesle dile getirmeli, Kudüs halkıyla ilişkilerini güçlendirerek daima onların yanında olduklarını göstermelidir. İslam dünyası sessizliğini bozmalı, gerek halk ve gerekse yönetim olarak Kudüs ortak davasında birleşmeli ve İsrail işgaline karşı Kudüs'ü özgürleştirecek somut adımlar atmalıdır. Birleşmiş Milletler derhal harekete geçmeli ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına zarar veren bu işgalci eylemleri engelleyecek yaptırımlar uygulamalıdır."



- Olayın geçmişi



İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.



Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.



Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif'in Rahmet Kapısı'nın 22 şubatta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.



İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa ve çevresinde 10 Filistinliyi gözaltına almıştı.



Filistin Kızılayı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin saldırılarında 16 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.



Kapıların kapatılması nedeniyle Filistinliler vakit namazlarını Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde kılarken, Harem-i Şerif'te vakit ezanlarının okunmasına da izin verilmemişti.

