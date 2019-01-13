Son Dakika Haberleri: İşgalci İsrail Gazze'yi Bombaladı

İşgalci İsrail Gazze'yi Bombaladı

59 dakika önce

İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

İşgalci İsrail Gazze'yi Bombaladı, System.String[]
İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait olduğu ileri sürülen iki noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Filistinli kaynaklar ise, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, Güncel
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