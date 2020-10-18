İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika

İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi

18.10.2020 18:50

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabe haline dönüştüğü görülüyor.

Kente giden yolların kenarında Ermenistan ordusuna ait vurulmuş tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer alıyor.

Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı dikiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi
İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi
İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi
İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan, Ermeni, Fuzuli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika

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