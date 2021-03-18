Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,... - Son Dakika

Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...

18.03.2021 14:38

Son dakika haberi... - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti, meyve fidanı dikti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burada savaş bitti ama yeni savaş başlıyor, bu savaşın adı ekonomik savaş"...

- İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı

Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti, meyve fidanı dikti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Burada savaş bitti ama yeni savaş başlıyor, bu savaşın adı ekonomik savaş"

"Maalesef bölgenin ihmal edilmişliği bizi de üzdü. Benim gördüğüm kadarıyla Ermeniler buradan bir gün gideceklerini biliyormuş gibi davranmışlar"

BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, işgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin tarım faaliyetlerini başlattı. Bakan Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da fidan dikip toprağa tohum attı.

Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, işgalden kurtarılan Karabağ'da önce Fuzuli'de Ermenilerin yakıp yıktıkları yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, ardından da Zengilan ve Cebrayil'de meyve fidanı dikip toprağa korunga yem bitkisi tohumu ekti. Azerbaycan Tarım ve Orman Bakanı İnam Kerimov ile birlikte ayrı ayrı traktörlere binen Bakan Pakdemirli, Cebrayil bölgesinde ilk tarım faaliyetini başlatarak korunga yem bitkisinin tohumunu toprakla buluşturdu. Ardından Zengilan bölgesine geçen Bakan Pakdemirli, Kardeşlik Bağı alanında 5 hektarda Türkiye'den getirilen meyve fidanlarını dikti.

"Burada savaş bitti ama yeni savaş başlıyor, bu savaşın adı ekonomik savaş"

Bölgenin son 30 yıldır ihmal edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Maalesef bölgenin ihmal edilmişliği, son 30 yılda bir çivi çakılmamışlığı bizi de üzdü. Benim gördüğüm kadarıyla Ermeniler buradan bir gün gideceklerini biliyormuş gibi davranmışlar. Çünkü bir yeri işgal eden birçok ülke gördük, hepsi bir bina yapma, bir tesis yapma konusunda birbirleri ile yarışmışlar tarih boyunca. Burada 30 yılın ihmal edilmişliği var. Aslında ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Bu bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Mevkidaşımla beraber ilk tarım faaliyetinde yıllar sonra birlikte iki traktör yan yana korunga tohumu ekerek başlatmış olduk. Korunga tohumu hem kuraklığa dayanıklı hem de hayvancılığa çok faydalı. Burada yerleşimin başlamasıyla birlikte ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık yapılabilecek bir potansiyel var" dedi.

Bölgenin henüz askeri mühimmatlardan ve diğer tehlikeli unsurlardan arındırılmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bölgenin imara açılmasıyla beraber bölgede de ciddi bir tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülebilecek gibi görünüyor. Azerbaycan'ın büyük bir zaferi var burada. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyoruz. Zaferin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile ben bölgeye geldim. Burada savaş bitti ama yeni savaş başlıyor, bu savaşın adı ekonomik savaş. Bölgede tarım ve hayvancılığın yapılması, ekonomik anlamda bölgenin tekrardan Azerbaycan ekonomisine kazandırılması bir o kadar önemli. Hem tarım hayvancılık hem su planlaması hem tekrar imar edilmesi, bunların hepsinde Azerbaycan'ın çok büyük bir avantajı var. Çünkü bugün boş, toprakların önemli bir kısmı devletin toprakları, bunların hepsinin planlanma şansı var. Biz dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Bulunduğumuz Zengilan bölgesinde 2 bin 620 fidan dikimini başlattık. Bu sembolik, bunun çok daha fazlası gelecek. Buranın tarım ve hayvancılık açısından planlanması, eğimli arazilerin ağaçlandırılması, düz arazilerde tarım yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bir nevi dostluğumuzun nişanesi olarak buradan başlamış olalım istedik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...
Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,...

Bekir Pakdemirli, Azerbaycan, Türkiye, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! - İşgalden kurtarılan Karabağ'da Türkiye'nin öncülüğünde tarım faaliyetlerine başlandı- Bakan Bekir Pakdemirli, Cebrayil ve Zengilan'da tohum ekti,... - Son Dakika


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